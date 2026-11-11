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16:38 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Госдума запретила скрывать опасные ингредиенты в вейпах и табаке

Решение принято единогласно.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Госдума приняла закон, направленный на защиту здоровья граждан. Теперь предприниматели, производящие и реализующие вейпы, табачные изделия и другую никотинсодержащую продукцию, обязаны раскрывать сведения об ингредиентах, которые входят в их состав.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, запрещено относить к коммерческой тайне данные о наличии компонентов: приводящих к усилению никотиновой зависимости; оказывающих токсическое воздействие; имеющих канцерогенные и мутагенные свойства либо приобретающих их в результате нагревания.

«Обсуждали с вами ранее, что в табаке, вейпах, электронных сигаретах содержатся смолы, металлы, другие химические вещества, которые могут негативно сказываться на здоровье, вызывать серьёзные заболевания. Поэтому крайне важно, чтобы граждане знали, что входит в состав табачных изделий и никотинсодержащей продукции», — подчеркнул спикер парламента.

Он также поблагодарил граждан за поддержку законодательной инициативы в комментариях.

Ранее сообщалось, в Башкирии могут полностью запретить продажу вейпов.

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