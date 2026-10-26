В Башкирии могут полностью запретить продажу вейпов

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в понедельник поручил ответственным ведомствам проработать вопрос ограничения продажи вейпов в республике и доложить ему о разумном, подкреплённом доводами решении. Об этом он заявил, комментируя интенсивные дискуссии о запрете электронных систем доставки никотина.

«Я не сторонник что-либо запрещать. Если запрещать, то с большим умом, потому что необдуманные запреты много чего негативного приносят — в данном случае формирование теневого рынка», — подчеркнул Радий Хабиров. При этом он признал: «Вред от вейпов для несовершеннолетних огромный».

Глава республики обратил внимание на то, что вейпы для детей и так запрещены федеральным законодательством, но подростки продолжают их употреблять.

«То, что дети их употребляют — это вина не продавцов вейпов, в конце концов, а вина общества», — заявил он.

Среди возможных мер глава региона назвал усиление профилактической работы, увеличение штрафов и наказание родителей, которые не следят за детьми.

«Либо принимайте всесторонне обдуманные поэтапные решения — и давайте запрещать их продажу в республике, но это должны быть разумные решения», — резюмировал Радий Хабиров, поручив доложить ему о проработанном варианте.

При этом руководитель республики поручил учитывать в том числе и позицию регионального министерства предпринимательства, которое может возражать против резких ограничений.

Напомним, федеральный закон, подписанный Президентом РФ в июне 2026 года, даёт регионам право вводить запрет на розничную продажу вейпов в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. На данный момент таким правом воспользовались лишь несколько субъектов.