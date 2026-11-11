Глава Башкирии начал Прямую линию

Глава Башкирии Радий Хабиров проводит традиционную Прямую линию. Она началась в 19.00. Вопросы будут задавать начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, пресс-секретарь Главы РБ Диана Сафаргалеева, на башкирском языке диалог ведет мадиаредактор издательского дома «Республика Башкортостан» Марсель Байдавлетов. В зале находятся также представители СМИ и общественные деятели, у них также будет возможность озвучить свои вопросы.
Приветствуя, Глава Башкирии отметил, что главная задача такого формата общения – полезность.
Напомним, посмотреть Прямую линию можно будет в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», UTV, «Салям», в социальных сетях Радия Хабирова, а также послушать на радиостанциях «Юлдаш» и «Россия».
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