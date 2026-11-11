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19:08 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии начал Прямую линию

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Глава Башкирии Радий Хабиров проводит традиционную Прямую линию. Она началась в 19.00. Вопросы будут задавать начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, пресс-секретарь Главы РБ Диана Сафаргалеева, на башкирском языке диалог ведет мадиаредактор издательского дома «Республика Башкортостан» Марсель Байдавлетов. В зале находятся также представители СМИ и общественные деятели, у них также будет возможность озвучить свои вопросы.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Приветствуя, Глава Башкирии отметил, что главная задача такого формата общения – полезность.

Напомним, посмотреть Прямую линию можно будет в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», UTV, «Салям», в социальных сетях Радия Хабирова, а также послушать на радиостанциях «Юлдаш» и «Россия».

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