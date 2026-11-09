Радий Хабиров вручил общественнику Анатолию Дубовскому орден Дружбы народов

Оперативное совещание правительства Глава Башкирии начал с церемонии награждения. Он вручил орден Дружбы народов руководителю регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолию Дубовскому, отметив его многолетний добросовестный труд и плодотворную общественную деятельность.

«Мы его очень уважаем. Ладно мы, главное, жители республики очень уважают за его принципиальную позицию в контроле в сфере ЖКХ», – отметил Радий Хабиров.

Ранее руководитель региона вручил орден Салавата Юлаева Григорию Панину, писал «Башинформ».