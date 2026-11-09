В конгрессе участвовали представители всех 89 субъектов России, включая региональные общественные палаты, штабы общественного наблюдения и экспертное сообщество. Башкортостан представили председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Элина Гатауллина и общественный наблюдатель-блогер Гульнара Аюпова. Гульнара Аюпова — воспитатель детсада, за плечами которой уже четыре избирательные кампании в качестве наблюдателя. Два дня они вместе с коллегами со всей страны, юристами и политологами подводили итоги Единого дня голосования-2026, разбирали реальные ситуации с избирательных участков, обменивались опытом и обсуждали новые форматы работы, рассказали в пресс-службе Общественной палаты РБ.



Главная цель масштабного форума – объединение наблюдателей в единое профессиональное сообщество и развитие института общественного наблюдения. За пять лет число общественных наблюдателей на выборах в Госдуму увеличилось в 1,5 раза – с 75 344 человек в 2021 году до 113 450 в 2026-м. Всего в этом году работало более 90 тысяч участковых избирательных комиссий, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.



«На всероссийском конгрессе наблюдателей мы выработали ответы на вопросы, которые возникли в ходе избирательных кампаний 2026 года. Это стало прекрасной возможностью найти конструктивные решения. Налаженный диалог с коллегами поможет общественникам Башкортостана заранее видеть типичные проблемные ситуации и быстрее находить из них выход на последующих выборах», — заявила председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.



По итогам конгресса наблюдателей участники выработали пять направлений развития. Среди них – создание в регионах центров компетенций, проработка цифровой и когнитивной безопасности, разработка ИИ-помощника наблюдателя, внедрение единой информационно-аналитической системы, а также создание медиамастерской и продвижение наблюдения как ступени для личностного роста.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкортостане сформирован восьмой состав Общественной палаты республики. В ближайшие три года ему предстоит представлять интересы жителей, развивать общественные инициативы и участвовать в решении актуальных для региона вопросов.