В Башкирии сформировали новый состав Общественной палаты

Заключительную, третью десятку членов палаты определили 2 ноября на собрании в Общественном просветительском центре. По итогам рейтингового голосования в новый состав Общественной палаты Башкортостана вошли: Алмас Амиров, Максим Беляев, Равиль Ватолин, Алина Маннанова, Павел Мочалкин, Рита Уметбаева, Зиля Фаттахова, Юлия Халилова, Арсен Шаяхметов и Владимир Яковлев.

Первые 10 членов восьмого состава Общественной палаты РБ утверждены Главой Башкортостана Радием Хабировым 22 октября. Еще 10 кандидатур поддержали депутаты Госсобрания — Курултая республики 27 октября. Последнюю десятку определили представители действующего состава Общественной палаты из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями.

Как заявила «Башинформу» руководитель Аппарата Общественной палаты Башкортостана Элина Гатауллина, обновление состава связано не только с расширением представительства общественных направлений, но и с необходимостью отвечать на новые запросы общества.

«Восьмой состав Общественной палаты объединяет людей с разным профессиональным и общественным опытом. При этом для нас важна преемственность: в палате остаются коллеги, которые уже реализуют значимые проекты и знают, как доводить общественные инициативы до конкретного результата. Одновременно появляются новые участники, новые компетенции и направления работы. По предварительным подсчетам, состав обновился на 57 процентов.

Сегодня перед общественной палатой стоят серьезные задачи. Это поддержка участников СВО и их семей, сохранение исторической памяти и культурного наследия, развитие гражданских инициатив, общественный контроль, защита интересов жителей. Важно не просто обсуждать проблемы, а слышать людей на местах, выезжать в муниципалитеты, помогать находить решения и доносить предложения до органов власти.

Эти направления соответствуют и приоритетам, которые обозначают Глава республики Радий Фаритович Хабиров и Общественная палата РФ. В центре нашей общей работы должны оставаться интересы людей, поддержка тех, кто сегодня защищает страну, укрепление тыла. И, конечно, все наши усилия должны быть направлены на общую цель — Победу», — отметила Элина Гатауллина.

Трехлетний срок полномочий седьмого состава официально завершается в декабре 2026 года. Итоги своей работы его члены подведут также в декабре. Первое заседание Общественной палаты восьмого состава планируется в декабре 2026 года. Именно тогда будут избраны председатель Общественной палаты РБ и его заместители, а также утверждена структура палаты. Затем состоится заседание нового состава Общественной палаты с участием Главы Республики Башкортостан, на котором обозначат основные задачи и направления работы.



Справка

Общественная палата Башкортостана — консультативно-совещательный орган, созданный в 2009 году. Он обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и представителей общественных объединений иных некоммерческих организаций.