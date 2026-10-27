В Башкирии сформирован костяк Общественной палаты

Общественная палата РБ, созданная в 2009 году, является ключевым институтом, обеспечивающим взаимодействие граждан, общественных объединений с органами госвласти. Палата формируется в составе 30 человек по принципу разделения квот: треть членов утверждается Главой республики, треть избирается Государственным Собранием — Курултаем и еще треть — представителями действующего состава палаты. 12 декабря 2026 года истекает срок полномочий Общественной палаты Башкортостана седьмого состава. 3 сентября началась процедура формирования Палаты нового, восьмого состава.

22 октября руководитель региона Радий Хабиров своим указом утвердил первую десятку из состава Общественной палаты Башкортостана. В нее вошли представленная Республиканской организацией Башкортостана профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство» Энже Ахмадуллина, а также Дмитрий Глушко, Анна Идрисова, Марат Марданов, Азамат Муллашев, Рамиль Рахимов, Евгений Телепнев, Хамза Хафизов, Ильнур Юлдыбаев и Гульназ Юсупова.

Сегодня на очередном заседании Госсобрания — Курултая Башкортостана депутаты провели рейтинговое голосование и поддержали кандидатуры еще 10 представителей общественных организаций и различных сфер деятельности из 17 представленных. Во вторую десятку вошли Тимур Валитов, Александр Волков, Айгуль Гареева, Артур Гильманов, Рита Некрасова, Зульфия Рахматуллина, Булат Сафин, Марина Таран, Диана Фарахова и Анатолий Хомячук.

Таким образом, на данный момент сформированы две трети восьмого состава Общественной палаты республики. В числе уже утвержденных членов — представители некоммерческого сектора, науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, бизнеса, общественного контроля, ветеранского движения и других направлений.

Как подчеркнула руководитель аппарата Общественной палаты РБ Элина Гатауллина, новый состав сочетает преемственность и расширение представительства важных общественных направлений, в том числе связанных с поддержкой участников СВО и их семей.

«Одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной, является сохранение нашего наследия, истории, культурного кода. Мы делаем все для Победы, для наших бойцов, для их семей. Говоря о 20 членах Общественной палаты восьмого состава, который приступит к работе в середине декабря 2026 года, стоит отметить, с одной стороны, преемственность: 13 человек из седьмого состава перешли в восьмой. С другой стороны, усиливаются такие направления, как, например, поддержка СВО. Понимать нужды и запросы, а главное — предвосхищать будущие вопросы могут те, кто прошел этот путь бок о бок с бойцами, вернулся и может быть полезным уже в мирной жизни.

Сохранение исторического и культурного наследия, выезды в районы, постоянная коммуникация с теми, кому это необходимо, — задачи Общественной палаты. Будучи мостиком между обществом и властью, наши общественники могут донести важную информацию и запросы людей на местах. Это своего рода социальная архитектура, в чем-то даже проектирование будущего на основе важных ценностей.

Сейчас нам нужен очень стойкий фундамент. Мы, к сожалению, видим попытки повлиять на умы детей и молодежи, поэтому крайне важно, чтобы авторитетные, опытные люди рассказывали правду. Что касается общественного контроля — основной функции Общественной палаты, — то новый состав обладает хорошим опытом и профессионализмом.

В новом составе представлены такие сферы, как СВО, оборона и безопасность, экономика и промышленность, бизнес, наука, цифровизация и искусственный интеллект, телевидение, радио и СМИ, религия, межнациональные отношения, миграция, языки, молодежная политика, НКО, волонтерство и добровольчество, ЖКХ, городская среда, жилье, территориальное развитие и инфраструктура, образование, воспитание и просвещение, юридические вопросы, здравоохранение и медицина, семья, демография, защита детей и социальная защита», — прокомментировала «Башинформу» руководитель аппарата Общественной палаты РБ Элина Гатауллина.

Среди утвержденных депутатами членов нового состава — председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Башкортостане Артур Гильманов. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» он особо отметил значимость развития некоммерческого сектора и поддержки общественных инициатив в регионе.

«Очень горжусь итогами сегодняшнего рейтингового голосования в Курултае Республики Башкортостан, по результатам которого я отобран в восьмой состав Общественной палаты республики наряду с другими членами. Для меня это показатель признания значимых результатов, достигнутых за последние годы в развитии гражданского сектора. Некоммерческий сектор в Башкортостане планомерно растет благодаря активной поддержке со стороны руководства региона, в том числе усилению работы Ресурсного центра по поручению Главы республики Радия Хабирова. Сегодня наши некоммерческие организации входят в число лидеров по привлечению финансовых ресурсов для своих проектов, а республика занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах. Это задает мне вектор дальнейших действий как члена Общественной палаты — выстраивать продуктивную работу по поддержке общественных организаций Башкортостана», — сказал Артур Гильманов.

В числе тех, кто впервые вошел в состав Общественной палаты РБ — генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» — Зульфия Рахматуллина.

«Сегодня, в условиях информационной открытости, любой вопрос может вызвать общественный резонанс. К сожалению, этим часто пользуются для создания неоправданного напряжения, — заявила „Башинформу“ Зульфия Рахматуллина. — Я всегда за то, чтобы переводить эмоции в действия. Хочу реальные вопросы людей доносить до власти без искажений, а жителям просто и честно объяснять, что происходит и почему. В целом наша Общественная палата доказала, что умеет работать на земле. Они выезжают в районы, общаются с населением, причем посещают и отдаленные населенные пункты, не только райцентры и города. Я подала документы и забыла, сегодня об этом сообщили знакомые. Рада, что стану частью полезной команды. По профессии я журналист, в принципе, это часть моей работы».

Также ряды Общественной палаты Башкортостана впервые пополнил ветеран СВО Азамат Муллашев. Он служил фельдшером батальона имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Вирус». На передовой Азамат Муллашев спас более 200 военнослужащих. Вытаскивая тяжело раненого товарища, сам получил тяжёлое ранение, осколками ему посекло бедренную артерию левой ноги и перебило левую руку.

«Для меня это большая честь и гордость войти в состав Общественной палаты Башкортостана. Хочется принести пользу нашей республике. Как ветеран специальной военной операции, получивший в период боевых действий инвалидность, я обращаю сейчас особое внимание на проблемы инвалидов. Буду стараться им помочь, максимально приложу все усилия для этого. У нас есть еще над чем поработать в плане создания доступной среды. Мне хотелось бы уделить особое внимание именно этому вопросу. Думаю, у нас все получится. Отмечу: у нас очень хороший состав Общественной палаты РБ. Уверен, многие проблемы мы сможем решить. Так что будем работать», — сказал Азамат Муллашев.

Собрание членов восьмого состава, утвержденных Главой республики и Курултаем, для избрания оставшейся трети планируется провести в начале ноября. Итоги работы действующего, седьмого состава Общественной палаты подведут в декабре. Первое заседание Общественной палаты восьмого состава также планируется на декабрь 2026 года. На нем предстоит избрать председателя палаты и его заместителей, а также утвердить структуру нового состава.

Как сообщал ранее Башинформ, по итогам 2025 года Общественная палата Башкортостана вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности, по информационной открытости — в тройку, по медиаактивности — в десятку.