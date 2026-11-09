Радий Хабиров рассказал о новом духовно-просветительском центре

Подводя итоги прошлой недели, Радий Хабиров сообщил о мероприятиях, связанных с Днем народного единства.
— Праздник постепенно начинает в головы и души людей заходить, это очень важный праздник. И возложение мы провели, и вручили государственные награды, — рассказал Глава республики. — Мы планировали, что в парке «Патриот» установим православный крест на куполе церкви и священный полумесяц на минарете мечети, которую мы строим в память о погибших в боях за Родину.
Руководитель региона подчеркнул, что на территории парка появится духовно-просветительский центр.
— Здесь создается удивительный духовно-просветительский центр. Вся территория будет единой, где находится православный храм и мусульманская мечеть. И мы договорились, что эти два объекта мы откроем 9 мая и освятим. Это хорошая история для развития нашего парка «Патриот», — отметил Глава Башкортостана и поблагодарил благотворителей.
Ранее мы писали, что в парке «Патриот» под Уфой установили на храмы крест и полумесяц.
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