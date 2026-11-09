Администрацию Калтасинского района Башкирии возглавил Ильнур Хатмуллин

Исполняющим обязанности главы администрации Калтасинского района стал и. о. первого заместителя главы по строительству, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Ильнур Хатмуллин. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил Радий Хабиров.

«Я прошу все программы, всю текущую деятельность осуществлять. А мы потихонечку будем определяться [с кандидатурой на должность главы администрации – прим. ред.]», – обратился к Хатмуллину Глава Башкирии.

Напомним, необходимость в кадровых перестановках возникла из-за того, что руководитель муниципалитета Семен Цедилкин ушел на СВО, писал ранее «Башинформ».