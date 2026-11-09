Глава Калтасинского района Башкирии ушел на СВО

Глава администрации Калтасинского района Башкирии Семен Цедилкин заключил контракт с Минобороны России и ушел на СВО. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил Глава республики.

«Достойный поступок», – подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, Семен Цедилкин возглавил муниципалитет в феврале 2025 года. В кресло главы района он пересел с должности управделами.