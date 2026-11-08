Вопросы на Прямую линию Главы Башкирии принимают чат-боты

Задать свой вопросы Главе Башкортостана можно с помощью чат-ботов в мессенджерах. Главное преимущество чат-ботов — можно быстро отправить текст или видео, не заполняя при этом длинных форм для своего обращения.

КАК РАБОТАЮТ ЧАТ-БОТЫ

Все боты созданы для приема обращений на Прямую линию Главы Башкортостана. Нужно лишь пройти по ссылке и разрешить боту отправлять вам сообщения с пошаговой инструкцией.

— Мax: https://max.ru/glavarb_pl_bot. Если у вас уже есть приложение Мах, бот запустится сразу. Разрешите ему обработать свои персональные данные, включая ФИО и адрес. Как только такое разрешение будет получено, бот спросит, как вы хотите задать вопрос — в виде текста или в видео.

— «ВКонтакте»: https://vk.me/glavarb_pl_bot. Здесь нужна авторизация в VK, после чего бот запустится сразу. Далее алгоритм действий такой же, как в Мах. Также обязательная обработка персональных данных, формат обращения и так далее.

— «Одноклассники»: https://ok.ru/group/70000042373707/messages. Понадобится аккаунт в «Одноклассниках». Начать беседу с ботом нужно уже самому. Можно, к примеру, написать «Начать» и бот вам сразу ответит. Далее — все, как в случаях с ботами в Мах и ВК.

— Telegram: https://t.me/glavarb_pl_bot. Здесь вопрос задать уже невозможно, работа построена несколько иначе. Если нажать «Старт», бот предложит альтернативные варианты, где можно задать вопрос: Макс, «Одноклассники», в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана или «Госуслуги. Решаем вместе». Останется лишь выбрать удобный для себя вариант и пройти по ссылке.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

После перехода по ссылке всплывет приветственное сообщение.

— Нажмите «Начать». Бот поприветствует вас и предложит оставить свой вопрос на Прямую линию.

— Ознакомьтесь с условиями и нажмите «Принимаю». Это согласие на обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ.

— Выберите тип вопроса. Бот предложит два варианта: текстовый вопрос или видеовопрос.

— Укажите ваши ФИО. Введите фамилию, имя и отчество (при наличии).

— Укажите муниципалитет. Напишите ваш город, район или село.

— Укажите адрес. Введите населенный пункт, улицу и номер дома (если есть).

— Проверьте свои данные. Бот покажет введенную информацию для проверки. Если все верно, нажмите «Далее».

— Введите текст вопроса. Напишите ваш вопрос в появившемся поле и отправьте его.

Ранее вице-премьер правительства Башкортостана Олег Ли рассказал «Башинформу» о тех технических новшествах, которые будут использоваться на Прямой линии-2026.

Как подчеркнул Башинформу Олег Ли, Прямая линия — это экзамен на открытость, и в 2026 году технологии выходят на новый уровень. Искусственный интеллект будет активно использоваться, но не для того, чтобы отгородиться от людей, а «чтобы услышать каждого быстрее».