Мошенники создали фейковый аккаунт премьер-министра Башкирии

Злоумышленники создали фейковую страницу Александра Шельдяева в «Одноклассниках». Поддельный аккаунт выдает то, что он пустой. Там опубликовано только несколько фото, нет постов и друзей. В то время как в настоящем аккаунте премьер-министра в друзьях почти 800 человек и сотни опубликованных постов.
«Мошенники и провокаторы постоянно создают копии страниц высокопоставленных чиновников, чтобы от их имени распространять ложь или выманивать деньги», – отмечает «Фактчекинг по-башкирски».
Отметим, что это не первая попытка очернить имя Александра Шельдяева. Ранее враги придумывали фейковые указы и «криминальные истории», создавали копию аккаунта в Telegram.
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