Мошенники создали фейковый аккаунт премьер-министра Башкирии

Злоумышленники создали фейковую страницу Александра Шельдяева в «Одноклассниках». Поддельный аккаунт выдает то, что он пустой. Там опубликовано только несколько фото, нет постов и друзей. В то время как в настоящем аккаунте премьер-министра в друзьях почти 800 человек и сотни опубликованных постов.

«Мошенники и провокаторы постоянно создают копии страниц высокопоставленных чиновников, чтобы от их имени распространять ложь или выманивать деньги», – отмечает «Фактчекинг по-башкирски».

Отметим, что это не первая попытка очернить имя Александра Шельдяева. Ранее враги придумывали фейковые указы и «криминальные истории», создавали копию аккаунта в Telegram.