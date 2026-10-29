Госдума разграничит ответственность туроператоров и турагентов

Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Поправки разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги.

Каждый участник рынка будет нести ответственность за свой этап работы. Оператор отвечает за создание и качество туристического продукта, агент — за корректное оформление, информирование клиентов и своевременный перевод средств.

Туристы, в случае окончательного принятия данных изменений, смогут напрямую обращаться к агентам с претензиями по качеству услуг и финансовым вопросам, входящим в их компетенцию.

Ранее сообщали: в башкирском Бирске турпоток вырос почти на 30%.