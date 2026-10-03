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19:41 (UTC+5), 03 Октября 2026

В Бирске Башкирии туристический поток вырос на 29,2%

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Александр Шельдяев канал в МАХе
Фото: Александр Шельдяев | канал в МАХе
Инсаф Хужабирганов

В Бирске по итогам 2025 года туристический поток вырос на 29,2%, а число предпринимателей увеличилось на 6,6%. Об этом сообщил и. о. премьер-министра правительства республики Александр Шельдяев.

Во время рабочей поездки в Бирск Александр Шельдяев встретился с руководством города и местными предпринимателями. Стороны обсудили развитие туризма и креативных индустрий. Шельдяев высоко оценил работу креативного пространства «Чирковъ». По словам и. о. премьер-министра, ежегодно его посещают более 40 тысяч туристов. 

«Поддержал идею креативного туристического кластера и предложения местных предпринимателей. По итогам совещания сформировали пул задач, в том числе по развитию инфраструктуры и продвижению местных брендов. Бирск уже популярен среди туристов, но этот поток нужно увеличивать, потому что он даст и новые возможности для местного бизнеса, и поддержит в целом экономику муниципалитета», — отметил Шельдяев.

Отметим, в последние два года в республике активно формируется комфортная среда для развития креативных индустрий. В Башкирии открылись три школы креативной индустрии — в Уфе, Стерлитамаке и Сибае. В городах республики появились креативные общественные пространства: «Арт-Квадрат» в Уфе, «Чирковъ» в Бирске, «Патрики-маркет» в Стерлитамаке.

Александр Шельдяев канал в МАХе
Фото: Александр Шельдяев | канал в МАХе
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