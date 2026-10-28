Подготовка к саммиту ШОС затронет не только протокольные объекты Уфы

Как подчеркнул на оперативном совещании первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, саммит ШОС — событие международного уровня и подготовка к нему должна быть выстроена заранее.

«Речь идет не только о протокольных объектах, но и о городской среде, транспортной логистике, благоустройстве, гостиничной инфраструктуре, безопасности, навигации сервиса для уфимцев и гостей города. Подписано соответствующее постановление, согласно которому запускаем организационную подготовку. Прошу всех отнестись к этой работе максимально предметно. По каждому направлению должен быть определён ответственный, прописаны сроки, перечень мероприятий, определен понятный механизм контроля. Успешное проведение в столице региона этого события становится сегодня одной из приоритетных задач администрации Уфы, — заявил Сергей Кожевников. — Документы все утверждены, рабочие группы будут сформированы, каждый район Уфы должен максимально и оперативно работать».

О том, что получит Башкирия от встречи мировых лидеров в 2028 году, читайте в этой статье Башинформа.