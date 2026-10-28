Башкирия направит 44,4 млрд рублей на снижение бедности

Правительство Башкирии приняло постановление о внесении изменений в региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже границы бедности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ. На реализацию обновленной программы планируется выделить почти 44,4 млрд рублей в период с 2020 по 2036 год. Она направлена на комплексное решение проблемы бедности в Башкирии и предусматривает системный подход к социальной поддержке различных категорий граждан.

В обновленной программе особое внимание уделяется социальной поддержке многодетных семей. Семьи, имеющие четырех и более детей и проживающие в сельской местности, а также многодетные семьи с тремя детьми в городской местности, при условии, что их доход ниже прожиточного минимума, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реализация программы будет осуществляться поэтапно. Наибольшие ассигнования запланированы до 2027 года. Затем объем финансирования стабилизуется на уровне около 1,2 млрд рублей ежегодно.

Как заявил накануне руководитель республики Радий Хабиров, в непростых условиях проведения СВО власти региона обязаны выполнять взятые на себя социальные обязательства. А для этого – укреплять экономическую базу как основу сильной социальной политики. К 2030 году республика должна выйти на новую планку валового регионального продукта в 4 трлн рублей.