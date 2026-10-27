Нужно уже сейчас задуматься, каким будет наследие саммита ШОС – Хабиров

Сегодня на 37-м пленарном заседании Госсобрания Башкортостана седьмого созыва Глава республики Радий Хабиров напомнил, что Президент России доверил республике проведение в Уфе в 2028 году саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«У нас соберутся главы крупнейших государств мира. Будут обсуждаться ключевые вопросы реализации принципов справедливого мироустройства. Уфимский саммит станет важнейшим этапом формирования многополярного мира. Наша задача – подготовить всю инфраструктуру на достойном уровне. Это огромный объем организационной работы. Правительству следует уже сейчас задуматься, а каким будет наследие саммита ШОС? Какие важные объекты останутся для жителей и гостей республики? Времени осталось очень мало. Надо быстро принимать необходимые решения и начать подготовку по всем направлениям. Уфу нужно привести в порядок. Завершить реконструкцию памятника Салавату Юлаеву, основные работы по Соборной мечети «Ар-Рахим» и Храму Воскресения Христова. Решить вопросы по транспортной логистике, обеспечению безопасности и так далее. Уже сейчас нужно рассказывать жителям республики о значении саммита. Люди должны увидеть конкретные результаты этой работы», – подчеркнул Радий Хабиров.

О том, что получит Башкирия от встречи мировых лидеров в 2028 году, читайте в этой статье Башинформа.