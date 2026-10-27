«Мне импонирует, что Шельдяев „рос“ поступательно, плавно переходя на все более высокие должности, и он стоял у истоков многих серьезных инициатив в республике — к примеру, участвовал во внедрении эффективной практики „Инвестиционных часов“, курировал вопросы научно-технологического развития, отвечал за развитие кластера БПЛА, предложив создать профильную Дирекцию, занимался стабилизацией топливной обстановки. То есть был эффективным членом управленческой команды Главы республики Радия Хабирова», — сказал Камалов в беседе с ИА «Башинформ».
По мнению эксперта, такой управленческий путь позволяет новому премьеру опираться на уже выстроенные механизмы поддержки инвесторов и производств.
«За 185 заседаний „Инвестчасов“ было рассмотрено более 700 проектов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 1,3 трлн рублей — это серьёзный задел, который теперь должен работать на благо всей республики. В целом промышленный блок под руководством Шельдяева демонстрировал положительную динамику в условиях ковида и санкционного давления. Индекс промпроизводства за январь – август 2026 года составил 106,6%. Республика занимает четвертое место в России и первое в ПФО в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Летом этого года регион относительно стабильно прошел топливный кризис, вызванный атаками беспилотников, — это следствие мер, принятых минпромом», — подчеркнул собеседник агентства.
Отдельно Камалов выделил научно-технологическое направление и БПЛА-кластер.
«По итогам 2024 года республика занимает седьмое место в Национальном рейтинге НТР, а в 2025–2026 годах — третье место в рейтинге „дронификации“ регионов. Создаётся Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области технологий БПЛА. Это показывает Шельдяева как сильного организатора, который видит перспективные направления и находит ресурсы и кадры для их развития», — прокомментировал спикер.
Напомним, сегодня депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии одобрили кандидатуру Александра Шельдяева на должность премьер-министра республики.
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