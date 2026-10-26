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15:20 (UTC+5), 26 Октября 2026

Эксперт: новый руководитель администрации Главы Башкирии – большой патриот

Председатель Совета при Главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина назвала назначение Искандера Ахметвалеева на должность руководителя администрации Радия Хабирова «новой вехой в общественно-политической жизни республики».

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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«Сегодня поставлена точка в вопросе руководства администрацией Главы республики. Назначение Искандера Рауфовича, на мой взгляд, должно устроить все управленческие блоки и политические силы республики, поскольку ему знакомы все нюансы благодаря многолетнему опыту работы в команде Радия Фаритовича. Я бы оценила его как высококвалифицированного технократа. Не менее важно, что Ахметвалеев, будучи выходцем из культурной среды, умеет находить общий язык с культурной элитой и людьми искусства», — прокомментировала Гайсина в беседе с ИА «Башинформ».

Как отметила правозащитница, Ахметвалеев также продемонстрировал свою эффективность в непростой период, связанный со спецоперацией.

«Я лично знаю, что он очень большой патриот республики и страны — с начала специальной военной операции именно ему Глава республики поручил выстраивать взаимодействие с семьями бойцов, решать их вопросы на всех уровнях. Ахметвалеев курировал работу муниципалитетов и выстраивал работу всего управленческого аппарата региона. И судя по лидерству Башкирии в этом вопросе, судя по тем оценкам, которые дает статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель Госфонда „Защитники Отечества“ Анна Цивилёва и наше минобороны, данная работа была выстроена на самом высоком уровне», — подчеркнула Гайсина.

По ее словам, Ахметвалеев обладает «большой политической волей и силой», о чем можно судить по сентябрьским выборным кампаниям в Госдуму и Уфимский горсовет, которые прошли без каких-либо эксцессов, провокаций и нарушений.

«Ахметвалеев как никто другой прекрасно знает все нужды и чаяния каждого нашего жителя, ведь несколько лет он возглавлял Управление администрации Главы РБ по взаимодействию с муниципалитетами, выезжая непосредственно на места и лично координируя работу кураторов той или иной территории. Я абсолютно уверена, что в своей новой должности он применит весь свой богатый политический багаж и компетенции для дальнейшего процветания республики», — считает Гайсина.

Напомним, указ о назначении Искандера Ахметвалеева руководителем администрации Главы РБ был подписан сегодня, 26 октября.

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