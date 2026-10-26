Глава Башкирии рассказал, с какой целью отправится в Санкт-Петербург

30 октября аграрии республики соберутся в одном месте в Уфе, чтобы отметить День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На вручении наград планировалось участие Главы Башкирии. Однако Радий Хабиров в этот день планирует быть в другом месте.
«Меня пригласили в Санкт-Петербург на Дни креативной экономики, где я буду выступать. Тем не менее государственные награды нашим труженикам надо вручить», — поручил аппарату правительства Радий Хабиров.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Уфа примет международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия». Он пройдет 2–4 ноября в конгресс-холле «Торатау». Форум впервые объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.
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