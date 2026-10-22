В Тюменской области назначили нового вице-губернатора

На посту заместителя руководителя Тюменской области Александра Моора Сидоров будет курировать социальный блок, включая департаменты здравоохранения и соцразвития. Об этом информирует tmn.aif.ru.

Известно, что Александр Сидоров с 2015 года работал в сфере регулирования потребительского рынка, а позже возглавил региональный департамент потребительского рынка и туризма. В 2021 году был назначен руководителем департамента труда и занятости населения.

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