В правительстве России произошли масштабные изменения

Ключевым решением главы государства стало введение должности вице-премьера — министра финансов: этот пост занял действующий глава минфина Антон Силуанов. Таким образом, он сохранил руководство ведомством и получил статус заместителя председателя правительства. Число самих федеральных вице-премьеров увеличилось с 10 до 11.
Согласно указу, Юрий Трутнев назначен помощником президента и освобожден от должности вице-премьера — полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Дмитрий Ядров возглавил минтранс РФ. Андрей Никитин стал вице-премьером, курирующим транспортную отрасль. Ирина Окладникова назначена вице-премьером — руководителем аппарата кабмина. Олег Кожемяко получил пост вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО.
Ранее стало известно, какие посты в комитетах Госдумы заняли депутаты от Башкирии.
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