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17:07 (UTC+5), 15 Октября 2026

Стало известно, какие посты в комитетах Госдумы заняли депутаты от Башкирии

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе «Единой России», Ирину Панькину утвердили на пост первого заместителя председателя комитета Госдумы 9-го созыва по уголовному и административному законодательству.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

Эльвира Аиткулова стала замом председателя комитета по просвещению, Зарифу Байгускаров — зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Юлай Кидрасов — зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, Наталья Орлова — зампредседателя комитета по бюджету и налогам, а Владимир Сенин — зампредседателя комитета по финансовому рынку.

Всего республику в ГД нового созыва представляют 13 депутатов. Официальные должности оставшихся народных избранников озвучат позднее.

Напомним, председателями 20 комитетов Госдумы IX созыва стали представители «ЕР», пяти комитетов — депутаты от КПРФ, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» возглавили по три комитета.

На пост руководителя нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту утвержден руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин, который с 2018 по 2021 год руководил администрацией Главы Башкирии.

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