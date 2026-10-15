Стало известно, какие посты в комитетах Госдумы заняли депутаты от Башкирии

Эльвира Аиткулова стала замом председателя комитета по просвещению, Зарифу Байгускаров — зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Юлай Кидрасов — зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, Наталья Орлова — зампредседателя комитета по бюджету и налогам, а Владимир Сенин — зампредседателя комитета по финансовому рынку.

Всего республику в ГД нового созыва представляют 13 депутатов. Официальные должности оставшихся народных избранников озвучат позднее.

Напомним, председателями 20 комитетов Госдумы IX созыва стали представители «ЕР», пяти комитетов — депутаты от КПРФ, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» возглавили по три комитета.

На пост руководителя нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту утвержден руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин, который с 2018 по 2021 год руководил администрацией Главы Башкирии.