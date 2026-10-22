В Башкирию прибыла делегация Беларуси

На заседании в ЦУРе первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов и замминистра промышленности Беларуси Денис Бакей обсудили поставки белорусской техники, совместные производственные проекты, развитие авиасообщения, а также новые механизмы поддержки бизнеса.

«Мы высоко ценим сложившиеся отношения между Беларусью и Россией. Нас связывают многолетние добрые отношения, мы остаёмся близкими партнёрами. Башкортостан является одним из ключевых партнёров Беларуси. В рамках этой рабочей поездки намерены расширить взаимодействие и предметно обсудить направления дальнейшей совместной работы», — заявил Денис Бакей.

Рустам Муратов представил основные направления сотрудничества и обозначил задачи, которые предстоит решить вместе с белорусскими коллегами. Он напомнил, что руководитель региона Радий Хабиров не раз подчёркивал особую роль Беларуси в экономическом сотрудничестве с Башкортостаном и необходимость укреплять партнёрство в промышленной кооперации.

«Сотрудничество имеет большой потенциал для развития совместных производств. У наших предприятий уже есть опыт такой работы, и мы видим возможности для её расширения. Важно, чтобы взаимодействие открывало новые возможности для бизнеса обеих республик и помогало запускать совместные инвестиционные проекты», — подчеркнул Муратов.

Башкортостан выступил инициатором создания специального экономического режима для российских и белорусских предприятий. Он предполагает особые условия для инвестиционно-производственной кооперации на отдельных территориях двух стран: в России — в Башкортостане, в Беларуси — в Минской области. Для реализации инициативы уже подготовлен проект международного договора между правительствами России и Беларуси.

Не менее важное направление — поставки белорусской техники. Предприятия Беларуси уже поставили для жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана более 300 единиц техники на 2,7 млрд рублей. При этом потребность республики в дальнейшем обновлении техники остается. Речь, в первую очередь, идёт о машинах для коммунального и сельского хозяйства, дорожного и строительного комплексов.

Как ранее сообщил Башинформ, уфимский конгресс-холл 23–28 октября станет площадкой для торгово-промышленной ярмарки Республики Беларусь. Ожидается, что ярмарка соберет более 3 тысяч участников с обеих сторон, а количество посетителей превысит 10 тысяч.