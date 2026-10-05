В Уфе названа дата проведения торгово-промышленной белорусской ярмарки

Уфимский конгресс-холл 23–28 октября станет площадкой Торгово-промышленной ярмарки Республики Беларусь. Это первое мероприятие в таком формате, его организуют минпром Беларуси и правительство Башкирии.
Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, ожидается, что ярмарка соберет более 3 тыс. участников с обеих сторон, а количество посетителей превысит 10 тыс. человек. Общая площадь экспозиции составит 5,65 тыс. кв. м.
Свои стенды и экспозиции представят крупнейшие промышленные предприятия России и Беларуси: Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Амкодор», Мозырский машиностроительный завод», Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, Белорецкий металлургический комбинат, Уральский пружинный завод и другие.
В рамках деловой программы будут заключены контракты и соглашения. Ключевым событием станет пленарное заседание «Стратегическое партнёрство Башкортостана и Беларуси: новые горизонты кооперации».
Посетители смогут посмотреть выставки современной белорусской техники и промышленных предприятий, посетить ярмарку товаров народного потребления, на которую привезут лучшую продукцию Беларуси и Башкирии.
Будет организована гастрозона с дегустацией и продажей фермерских продуктов: мясных и молочных деликатесов, кондитерских изделий, башкирского меда, кумыса, эремсека, белорусских сыров и колбас.
Запланирован фестиваль народно-художественных промыслов и ремёсел: знакомство с культурой и бытом народов, традиционные подворья, показ мод, выступления артистов.
Ранее сообщали: организацию ярмарки обсуждали на «Иннопроме» в Минске.
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