В Башкирии планируют вдвое увеличить штрафы за нетрезвое купание

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям предложил депутатам Курултая рассмотреть вопрос об увеличении штрафов за неподобающее поведение на пляжах и в воде. Проект нормативно-правового акта вынесен на общественную экспертизу.

В частности, предлагается внести поправки в статью 13.12 Кодекса РБ об административных правонарушениях. Так, в период официального купального сезона, с 1 июня по 31 августа, за плавание в нетрезвом виде предлагается штрафовать на сумму от шести до десяти тысяч рублей.

Если отдыхающие купаются в местах, где это запрещено и выставлены информационные щиты с предупреждением, им может грозить денежное наказание в размере от шести тысяч до восьми тысяч рублей.

Также нововведения предполагают усиление наказания за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Для граждан предусмотрены штрафы от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

После прохождения общественной экспертизы проект рассмотрят депутаты Госсобрания.

Ранее «Башинформ» писал о том, что за купальный сезон в Башкирии на водных объектах утонули 44 человека , включая 7 детей.