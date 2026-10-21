В администрации Уфы сообщили о кадровых изменениях

Управление комплексного развития территорий администрации Уфы возглавил Артем Панов. Об этом на оперативном совещании сообщил исполняющий обязанности мэра города Рустам Шарипов.

Известно, что Артем Панов родился 2 октября 2000 года в Уфе. Окончил бакалавриат Башкирского государственного университета и магистратуру УУНиТ по специальности «Юриспруденция». Работал в управлениях земельных и имущественных отношений, капитального строительства экспертом, ведущим специалистом, ведущим юрисконсультом, заместителем начальника юридического отдела.

Ранее Башинформ сообщил о том, что бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Анастасия Балтер подала документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Уфы.