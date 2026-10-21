Экс-депутата Госдумы от Башкирии прочат в советники Вячеслава Володина

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко может стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Известно, что до минувшего сентября Ющенко на протяжении нескольких созывов был депутатом ГД от коммунистической партии. По информации издания, вопрос его назначения советником Володина сейчас «в процессе обсуждения».
Ранее «Башинформ» писал о том, какие посты в комитетах Госдумы заняли депутаты от республики.
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