Стало известно, кто возглавит минтранс РФ

Действующий глава минтранса РФ Андрей Никитин будет назначен заместителем председателя правительства, который станет курировать в том числе и развитие транспортного комплекса.

Кроме того, в структуре федерального правительства появилась должность вице-премьера — министра финансов. На этот пост предложен действующий глава ведомства Антон Силуанов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, какие посты в комитетах Госдумы заняли депутаты от Башкирии.