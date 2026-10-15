В Нижегородской области сократят число госслужащих

На 15% планируют сократить количество государственных и муниципальных служащих в Нижегородской области в 2027 году, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Глава субъекта отметил, что «бюджет формируется в условиях высокой экономической неопределенности и с дефицитом». По его словам, резкого улучшения ситуации в следующем году не ожидается.

В связи с этим власти области «вынуждены мобилизовать внутренние ресурсы и принимать сложные решения». Оптимизацию расходов начнут с самих госструктур: будут урезаны затраты на содержание госучреждений и некоммерческих организаций.

Напомним, с 1 сентября в России изменились условия сверхурочной работы.