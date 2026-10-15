В Башкирии обновили состав Стратегического комитета

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев подписал постановление о внесении изменений в состав Стратегического комитета.
В него вошли: первый замминистра экономического развития и инвестполитики Наркас Хайруллина; и. о. руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев; министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина; и. о. руководителя аппарата правительства РБ Александр Гагин; первый замминистра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов; министр семьи, труда и соцзащиты Ольга Кабанова; заместитель премьер-министра Алексей Касьянов; министр торговли и услуг Константин Климин, вице-премьер Олег Ли; и. о. министра культуры Фанур Шайхисламов; и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов; и. о. председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Динис Юсупов.
Этим же постановлением скорректировали наименования должностей Елены Теняевой, председателя КСП Башкирии, и Александра Шельдяева, и. о. премьер-министра. К слову, глава кабмина стал председателем Стратегического комитета.
Стратегический комитет - координационный орган при правительстве региона, созданный для обеспечения совместной работы органов власти при планировании развития экономики и финансов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии внесли изменения в составы призывных комиссий.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.