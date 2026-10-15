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10:43 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Башкирии обновили состав Стратегического комитета

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев подписал постановление о внесении изменений в состав Стратегического комитета.

В него вошли: первый замминистра экономического развития и инвестполитики Наркас Хайруллина; и. о. руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев; министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина; и. о. руководителя аппарата правительства РБ Александр Гагин; первый замминистра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов; министр семьи, труда и соцзащиты Ольга Кабанова; заместитель премьер-министра Алексей Касьянов; министр торговли и услуг Константин Климин, вице-премьер Олег Ли; и. о. министра культуры Фанур Шайхисламов; и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов; и. о. председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Динис Юсупов.

Этим же постановлением скорректировали наименования должностей Елены Теняевой, председателя КСП Башкирии, и Александра Шельдяева, и. о. премьер-министра. К слову, глава кабмина стал председателем Стратегического комитета.

Стратегический комитет - координационный орган при правительстве региона, созданный для обеспечения совместной работы органов власти при планировании развития экономики и финансов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии внесли изменения в составы призывных комиссий.

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