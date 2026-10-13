Радий Хабиров встретился со спецпредставителем МИД России Михаилом Мелехом

Сегодня, 13 октября, в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со специальным представителем министерства иностранных дел России Михаилом Мелехом, который прибыл в Уфу для участия в XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама». Как ранее сообщал «Башинформ», в этом году форум посвящён Году единства народов России.
Михаил Мелех поблагодарил Радия Хабирова за приглашение и подчеркнул значимость конференции для укрепления контактов со странами СНГ и развития сотрудничества в сфере исламского образования.
«Межрелигиозный диалог важен не только на словах — необходимо институционально выстраивать эти связи. Министерство иностранных дел России очень внимательно относится к этой теме, понимая, насколько важно работать с людьми и их убеждениями», — сказал он.
Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что в регионе выстроено конструктивное взаимодействие между представителями разных конфессий.
«Башкортостан — многонациональная и многоконфессиональная республика. Среди жителей в том числе мусульмане, православные и иудеи. Мы живём дружно и по всем вопросам находим общий язык. И здесь большая заслуга нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина», — сказал Радий Хабиров.
XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама» проходит в Уфе с 13 по 15 октября. Её организуют Центральное духовное управление мусульман России и Российский исламский университет ЦДУМ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.
«Башкортостан — многонациональная и многоконфессиональная республика. Среди жителей в том числе мусульмане, православные и иудеи. Мы живём дружно и по всем вопросам находим общий язык. И здесь большая заслуга нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина», — сказал Радий Хабиров.
XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности Ислама» проходит в Уфе с 13 по 15 октября. Её организуют Центральное духовное управление мусульман России и Российский исламский университет ЦДУМ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.
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