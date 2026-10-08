В Уфе пройдёт Международная конференция «Идеалы и ценности ислама»

Организаторами события выступают Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ России при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан.

Планируется участие представителей органов власти, ученых-богословов, историков, исламоведов, теологов, представителей научных и образовательных организаций, преподавателей и студентов вузов, религиозных и общественных деятелей из различных субъектов Российской Федерации. Делегаты представят разные страны – Египет, Гвинею, Марокко, Саудовскую Аравию, Кыргызстан, Индию, Ирак, Казахстан, Нигер, Таджикистан, Узбекистан, Тунис, Туркменистан. Всего будет представлено порядка 40 стран.

— Каждый год конференция посвящается отдельной теме. В этом году цель традиционной конференции — активизация усилий мусульманского сообщества на пути укрепления единства народов России перед лицом современных вызовов и угроз, — отметил на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин. — Единство получается только тогда, когда есть взаимопонимание, мир и согласие.

Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов уточнил, почему Уфа ежегодно становится центром проведения подобного рода мероприятий.

— Именно у нас в Уфе находится резиденция Верховного муфтия России. Центральное духовное управление мусульман — это самое старейшее, самое крупное, самое авторитетное духовное управление, духовный центр России, который объединяет более 20 духовных центров по нашей стране. Разумеется, мы ожидаем на этой конференции духовных лидеров всех этих центров. Помимо этого, будут представлены духовные лидеры других традиционных конфессий. Ежегодно в мероприятии принимает участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Приедут представители федеральных структур и ряд почётных гостей.

14 октября состоится основное пленарное заседание. По словам организаторов, основной темой обсуждения станет сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Также акцент будет сделан на укреплении отечественной системы религиозного образования. Ещё один ключевой вопрос, на котором будет сосредоточено внимание во время конференции, — это духовная поддержка воинов специальной военной операции и участие в этом представителей духовенства. В фойе Государственного собрания — Курултая развернётся выставка республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».

15 октября в резиденции Верховного муфтия пройдет II Международный круглый стол «Развитие исламского образования на евразийском пространстве» и VI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Камалийские чтения» (к 120-летию медресе «Галия»). В рамках мероприятия организаторы проведут конкурс на лучший научный доклад среди студентов мусульманских образовательных организаций России.

Подробнее о содержании секций предстоящей конференции рассказал проректор по научной работе РИУ ЦДУМ России Руслан Саяхов. Он отметил, что нынешняя конференция будет отличаться масштабностью международного сообщества, примут участие студенты из разных стран. На полях конференции предусмотрено подписание ряда международных договоров.