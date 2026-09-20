Федеральный спикер оценил взаимодействие власти и народа в Башкирии

В Башкирии власть видит ситуацию в разных группах населения и это даёт свои плоды — народ тоже видит, насколько неравнодушна власть и насколько адекватно принимает решения. Это всё в совокупности влияет на явку во время выборов и в конечном итоге окажет влияние на легитимность. Об этом заявил член экспертного совета Ассоциации независимого общественного мониторинга, лектор Российского общества «Знание», кандидат социологических наук Антон Лукаш.

Особенно Антон Лукаш обратил внимание на активность молодёжи в Башкирии. По мнению эксперта, огромную роль в этом играет то, что вычищена информационная среда от провокаторов.

«Молодёжь — она честная, искренняя, и очень легко ведется на популизм. Потому что ещё недостаточно опыта для того, чтобы верифицировать эту ситуацию. И огромную роль здесь играет и государство, и гражданское общество, чтобы защитить от искажений. Я не говорю о свободе слова, я говорю об ограничении свободы лжи и свободы подделок, фейков и манипуляций. Вот это состоялось, причём состоялось это не административным путём, а состоялось в ходе дискуссий», — сказал Антон Лукаш в Общественном пресс-центре по выборам в ходе прямого включения.

«У вас есть замечательная аналитическая структура, которая занимается подбором фактажа толкового. Это всё в совокупности даёт возможность показать правду. Но не эмоционально напруженный, как обычно бывает, неудачный спор на эмоциях, он не работает, а честную, прохладную, но и вместе с тем достоверную правду, потому что она подтверждена фактами. Молодёжь это ценит, потому что хочет разобраться. Отсюда и желание голосовать», — считает эксперт.

Антон Лукаш подчеркнул, что выборы и голосование — это неотъемлемая часть гражданской жизни человека. По его мнению, молодые люди придут на выборы и будут голосовать, во-первых, когда поймут, что от них зависит жизнь. Во-вторых, когда поймут, что они влияют на будущее.

«Это благоустройство, проектная деятельность, волонтёрская деятельность. Вот эти три составляющие и в сочетании с неподдельным честным интересом взрослых. Не ментором взрослых, который говорит, что мы сейчас научим вас жить, это вот сейчас вообще не работает. А обязательно должна быть честная и искренне включенная обратная связь.

Я был, например, на вашем форуме гражданском и видел как ваш Глава общается с некоммерческими организациями. Это очень драгоценное общение, потому что оно абсолютно искреннее. А почему оно искреннее? Потому что это не просто говорить, а прямо на месте решение вопросов. Какой-то вопрос решался на месте прямо тут же, какой-то уходил в оперативную плоскость и решался в течение недели, а какой-то уходил в законодательную, законотворческую сферу и бюджетную. И это было видно, что люди это понимали, цели, но люди уходили с пакетом решенных вопросов», — сказал Антон Лукаш.