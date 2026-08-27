Эксперт назвал Гражданский форум Башкирии масштабным и разнообразным

Член Экспертного совета Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш дал высокую оценку Гражданскому форуму Башкирии, отметив как содержательную насыщенность, так и безупречную организацию мероприятия.

«Сразу обращает на себя внимание масштаб: большое количество участников, множество одновременно работающих тематических площадок», — заявил Лукаш в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».

По его словам, широта повестки — от развития НКО и добровольчества до противодействия экстремизму и поддержки участников СВО — впечатляет, но главное, что этот масштаб не превратился в формальность.

«Организация форума выдержана на высоком уровне: понятная программа, грамотная логистика и компетентные спикеры создали настоящую рабочую атмосферу. Люди приехали не просто выступить и разъехаться, а обсуждать конкретные проблемы, обмениваться работающими практиками, спорить, искать решения. Для гражданского форума это, на мой взгляд, главный показатель качества», — отметил общественник.

Как пояснил Лукаш, проведение подобных мероприятий сегодня критически важно, поскольку гражданское общество сталкивается с новыми вызовами в цифровой среде. Он обратил внимание на стремительное развитие искусственного интеллекта, дипфейков и технологий манипуляции, которые усложняют общественные процессы.

В рамках работы дискуссионного клуба электоральных экспертов «Выборы и гражданский контроль» участники пришли к выводу, что современные выборы существуют одновременно в двух плоскостях. Лукаш считает, что это правовое поле с законом и процедурами и информационное пространство с соцсетями и алгоритмами, причем версия события в интернете часто распространяется быстрее, чем устанавливаются реальные факты.

Эксперт выделил несколько ключевых задач, которые решает уфимский форум. Во-первых, это обмен успешными региональными практиками, позволяющий не изобретать велосипед там, где уже найдены эффективные решения. Во-вторых, формирование профессионального сообщества, где эксперты и наблюдатели могут взаимодействовать не только во время встреч, но и на постоянной основе. В-третьих, выявление новых рисков и выработка способов реагирования на них.

«В электоральной сфере уже недостаточно просто обнаружить фейк и выпустить опровержение. Необходима целая система: аналитическая подготовка, обучение наблюдателей, установление фактов и понимание технологий провокации», — пояснил Лукаш.

Особую роль он отводит независимому общественному контролю. Наблюдатель, по его мнению, способен непосредственно зафиксировать событие, сохранить доказательства и сопоставить виртуальную картинку с реальностью, что в условиях дипфейков становится основой доверия к избирательной системе.

Напомним, VIII Гражданский форум РБ стартовал сегодня в Уфе. Это ключевая республиканская площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов.