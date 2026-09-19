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22:04 (UTC+5), 19 Сентября 2026

В Башкирии завершился второй день голосования — фоторепортаж

Явка на выборах депутатов Госдумы, которые проходят с 18 по 20 сентября, на 20.00 вечера субботы в республике составила 54,64%.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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По данным ЦИК РБ, в Уфе больше всего избирателей проголосовало в Дёмском, Калининском и Советском районах. Также высокую активность проявили жители Агидели, Кумертау, Нефтекамска и Салавата. Явку свыше 60% зафиксировали в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском районах.

Как отметили эксперты и политологи, Башкирия вошла в число регионов России с высокими показателями явки на выборах.

Завтра, 20 сентября, избирательные участки откроются вновь и будут работать с 8.00 до 20.00 по уфимскому времени. Напомним, в эти три дня жителям республики помимо парламентариев Госдумы 9-го созыва предстоит избрать депутатов горсовета столицы РБ, а также представителей органов местного самоуправления.

Кроме того, в регионе выбирают депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. Еще проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

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