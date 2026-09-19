В Башкирии завершился второй день голосования — фоторепортаж

По данным ЦИК РБ, в Уфе больше всего избирателей проголосовало в Дёмском, Калининском и Советском районах. Также высокую активность проявили жители Агидели, Кумертау, Нефтекамска и Салавата. Явку свыше 60% зафиксировали в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском районах.

Как отметили эксперты и политологи, Башкирия вошла в число регионов России с высокими показателями явки на выборах.

Завтра, 20 сентября, избирательные участки откроются вновь и будут работать с 8.00 до 20.00 по уфимскому времени. Напомним, в эти три дня жителям республики помимо парламентариев Госдумы 9-го созыва предстоит избрать депутатов горсовета столицы РБ, а также представителей органов местного самоуправления.

Кроме того, в регионе выбирают депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. Еще проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.