Жители Башкирии с самого утра пришли на избирательные участки

Уже с момента открытия люди пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. В «Башинформ» уже поступают фото из разных городов и районов республики.

Так, например, в Караидельском районе выборы начались под музыку местного «маэстро». В Уфе на избирательные участки приходят даже с домашними питомцами. В Стерлитамаке наблюдается небольшая очередь среди избирателей.

Отдать свой голос на выборах с самого утра пришли и вице-премьеры правительства Башкирии — Руслан Хабибов и Александр Шельдяев.