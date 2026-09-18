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09:04 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Жители Башкирии с самого утра пришли на избирательные участки

Жители Башкирии активно подключились к избирательной кампании.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Уже с момента открытия люди пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. В «Башинформ» уже поступают фото из разных городов и районов республики.

Так, например, в Караидельском районе выборы начались под музыку местного «маэстро». В Уфе на избирательные участки приходят даже с домашними питомцами. В Стерлитамаке наблюдается небольшая очередь среди избирателей.

Отдать свой голос на выборах с самого утра пришли и вице-премьеры правительства Башкирии — Руслан Хабибов и Александр Шельдяев.

Александр Шельдяев канал в Макс
Александр Шельдяев канал в Макс
Руслан Хабибов канал в Макс
Фото: Александр Шельдяев | канал в Макс
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«Выбор сделан. Участие в выборах — это возможность выразить свою позицию и принять участие в общественно значимом процессе, — написал Шельдяев в канале Макс. — …У каждого избирателя есть возможность воспользоваться своим правом и сделать свой выбор. Приглашаю жителей республики принять участие в голосовании».

А еще сегодня стартовала традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено. Избирателям выдают специальные купоны.

Голосование на выборах всех уровней будет проводиться в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В дни голосования участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов.

Помещения участковых избирательных комиссий и помещения для голосования расположены в учреждениях культуры, образования, зданиях администраций муниципальных образований, учреждениях здравоохранения, помещениях ЖКХ, общежитиях и т. д.

Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать 2 955 278 человек.

Как сообщал Башинформ, сегодня утром в Башкирии стартовали выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ и муниципальные выборы.

предоставлено ИА «Башинформ» Индира Камалова
предоставлено ИА «Башинформ» Индира Камалова
предоставлено ИА «Башинформ» Индира Камалова
предоставлено ИА «Башинформ» Эльвира Копытова
предоставлено ИА «Башинформ» Индира Камалова
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: предоставлено ИА «Башинформ» | Индира Камалова
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