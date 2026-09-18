Жители Башкирии с самого утра пришли на избирательные участки

Уже с момента открытия люди пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. В «Башинформ» уже поступают фото из разных городов и районов республики.
Так, например, в Караидельском районе выборы начались под музыку местного «маэстро». В Уфе на избирательные участки приходят даже с домашними питомцами. В Стерлитамаке наблюдается небольшая очередь среди избирателей.
Отдать свой голос на выборах с самого утра пришли и вице-премьеры правительства Башкирии — Руслан Хабибов и Александр Шельдяев.
«Выбор сделан. Участие в выборах — это возможность выразить свою позицию и принять участие в общественно значимом процессе, — написал Шельдяев в канале Макс. — …У каждого избирателя есть возможность воспользоваться своим правом и сделать свой выбор. Приглашаю жителей республики принять участие в голосовании».
А еще сегодня стартовала традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено. Избирателям выдают специальные купоны.
Голосование на выборах всех уровней будет проводиться в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В дни голосования участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов.
Помещения участковых избирательных комиссий и помещения для голосования расположены в учреждениях культуры, образования, зданиях администраций муниципальных образований, учреждениях здравоохранения, помещениях ЖКХ, общежитиях и т. д.
Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать 2 955 278 человек.
Как сообщал Башинформ, сегодня утром в Башкирии стартовали выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ и муниципальные выборы.
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