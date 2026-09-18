В Башкирии заработал информационный центр Центризбиркома

Получить консультации и разъяснения по вопросам, связанным с выборами, можно по телефону «горячей линии» Центризбиркома: 8 800 347 54 54. На вопросы отвечают члены Центральной избирательной комиссии РБ с правом решающего голоса и сотрудники Аппарата ЦИК РБ.

Все избирательные участки в регионе открылись вовремя и начали свою работу, отметил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии РБ Азат Галимханов.

«На территории республики кроме выборов депутатов Государственной Думы проходят дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, 36 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе основные выборы депутатов Совета городского округа город Уфа, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов, а также избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления», — напомнили в Центризбиркоме РБ.

В выборах депутатов Государственной Думы участвуют 10 политических партий, в региональных группах представлены 65 кандидатов.

По шести одномандатным округам зарегистрировано 43 кандидата, конкуренция от шести до восьми кандидатов на депутатский мандат.

На дополнительных выборах депутата республиканского парламента по Кизильскому избирательному округу № 28 зарегистрировано пять кандидатов. Три кандидата выдвинуты от политических партий, двое участвуют в выборах в порядке самовыдвижения, сообщили на брифинге в ЦИК Башкирии.

На выборах депутатов Совета городского округа город Уфа в единый городской избирательный список внесено 128 кандидатов от пяти избирательных объединений.

В 18 одномандатных округах зарегистрировано 87 кандидатов. Конкуренция составляет от четырех до семи человек на депутатский мандат.

3250 участковых избирательных комиссий будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Численность избирателей Башкирии по состоянию на 1 июля составляет 2 955 278 человек.

«Для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в выборах, предусмотрено голосование на дому. Прием обращений с просьбой организовать голосование на дому, в том числе по телефону, осуществляется участковыми избирательными комиссиями до 14.00 последнего дня голосования 20 сентября. В комиссию может обратиться как сам участник голосования, так и от его имени другой человек: родственник, волонтер, представитель социальных служб и др.», — говорится в сообщении ЦИК Башкирии.

Напомним, в дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкирии проводится традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено.

Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября, сообщал ранее Башинформ.