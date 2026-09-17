Вопрос отставки председателя Верховного суда Башкирии отложили

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии на внеочередном 35-м заседании приняли решение отложить рассмотрение вопроса об отставке председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина. С предложением внести в повестку вопрос выступил депутат Виктор Гурьев.
Он отметил, что в парламенте подготовили проект постановления об обращении Госсобрания по вопросам соблюдения требований законодательства РФ и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ и его судьями. Так, депутаты серьёзно обеспокоены ситуацией и полагают, что действия руководства Верховного суда должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий.
После его доклада слово попросил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что в судейской коллегии «нарушаются все мыслимые и немыслимые законы и этические нормы». Но при этом руководитель региона попросил не торопиться с выводами.
«Уважая ваше решение, я ещё раз прошу перенести рассмотрение данного вопроса и внимательно всё изучить», – сказал Глава Башкирии.
Депутаты согласились с позицией Радия Хабирова и отложили рассмотрение вопроса о Верховном суде, перейдя к основной повестке.
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