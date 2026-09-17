Виктор Гурьев: «Руководство ВС Башкирии действует в угоду врагам страны»

«Наша республика традиционно отличалась высокой электоральной культурой, жители региона всегда активно принимают участие в голосовании. Действия председателя Верховного суда РБ вызывают у граждан рост недоверия к государственной власти, что затрагивает не только судебную систему, но и отражается на избирательном процессе. На фоне обращения Президента России Владимира Путина о консолидации общества, его слов о том, „что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему“, руководство ВС РБ, напротив, действует в угоду противникам страны», — уверен Виктор Гурьев.

По его словам, это «заметно снижает доверие людей к избирательной системе страны».

«Глава государства подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу и значение имеет участие каждого избирателя. Учитывая, что Раиль Шайдуллин и его окружение использовали автотранспорт, предназначенный для помощи бойцам спецоперации, в личных целях — перевозки родственников и знакомых, дорогих подарков — сложившаяся ситуация в Башкортостане выглядит очень нездоровой», — считает Гурьев.

Собеседник информагентства убежден, что судьи не могут быть частью тех или иных групп интересов, где «свои» назначают «своих».

«За клановостью очень быстро теряется сама суть судебной системы. Суд существует до тех пор, пока человек уверен, что его судьбу решает закон, а не принадлежность судьи к определенному кругу», — пояснил Гурьев.

Напомним, вопрос о коррупционных проявлениях в Верховном суде республики рассмотрели депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии на 35-м экстренном внеочередном заседании регионального парламента.

В ходе обсуждений Радий Хабиров попросил отложить вопрос об отставке председателя Верховного суда Башкирии. Парламентарии согласились с позицией руководителя региона, и несмотря на мыслимые и немыслимые нарушения в судейском корпусе республики, вопрос парламентского обращения в соответствующие инстанции по отставке Раиля Шайдуллина решено пока отложить. Всесторонней проверкой по судьям продолжат заниматься следственные органы.

Ранее Контрольно-счетная палата Уфы подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда Башкирии по результатам проверки фактов незаконного использования автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные в Татарстан. В частности, столичная КСП выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Также выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях зафиксировала неправомерное использование бюджетных средств, которые подлежат восстановлению в городской бюджет, в 23 случаях на общую сумму 661 641,03 руб.