Транспортом мэрии Уфы пользовалось руководство ККС Башкирии

Контрольно-счетная палата Уфы подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда Башкирии по результатам проверки фактов незаконного использования автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные в Татарстан. В частности, столичная КСП выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Также выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях зафиксировала неправомерное использование бюджетных средств, которые подлежат восстановлению в городской бюджет, в 23 случаях на общую сумму 661 641,03 руб.

В связи с этим члены Квалификационной коллегии судей Башкирии от общественности потребовали расследования фактов клановости в судебной системе республики и возможных признаков коррупции в руководстве Верховного суда РБ. В рамках ККС было предложено создать рабочую комиссию, которая объективно рассмотрит все обстоятельства и публикации в СМИ.

«Если говорить о председателе Квалификационной коллегии судей, то ситуация следующая. Наши общественники, которые представляют республику в Квалификационной коллегии судей, позавчера вышли с инициативой рассмотреть на заседании ККС все факты, изложенные в средствах массовой информации и в наших заключениях. Квалификационная коллегия судей забюрократизировала эту инициативу, поэтому я предположил, нет ли в этом какого-то другого смысла. И, собственно, вы знаете, что материалы контрольно-счётной палаты Уфы и ряд материалов доследственной проверки по обращению председателя горсовета столицы в Следственный комитет по факту нарушений закона уже достаточно широко освещены в СМИ. И есть данные о том, что председатель Квалификационной коллегии судей точно так же, как и судьи из Татарстана, бесплатно использовала автомобили гаража мэрии Уфы для поездок в другие регионы», — заявил Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Башинформ».

Руководитель Башкирии назвал это поводом для снятия полномочий председателя ККС РБ.

«Это грубейшее нарушение, на мой взгляд, которое является основанием не только для прекращения ее полномочий председателя квалификационной коллегии, но и для прекращения ее полномочий как судьи. Но это уже должна решать Высшая квалификационная коллегия судей», — подчеркнул Хабиров.

По словам Главы республики, ситуация, которая сложилась в судебной системе региона, является большой комплексной проблемой и требует серьезного изучения.

«Последствия уже есть, и если этот вопрос не остановить, то это приведёт к достаточно серьёзной деградации правосудия в республике и глубокой потере доверия к судебной власти», — сказал Хабиров.