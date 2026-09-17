Более 10 тысяч полицейских обеспечат порядок на выборах в Башкирии

В Башкирии особое внимание уделяется обеспечению безопасности и правопорядка. Как подчеркнул ранее председатель ЦИК региона Азат Галимханов, при подготовке к выборам приоритетной задачей является именно безопасность граждан.
Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел привлекаются к обеспечению безопасности в дни голосования, заявил на одном из оперативных совещаний Глава РБ Радий Хабиров. Все силовые структуры республики задействованы в этой работе. Главам муниципалитетов руководитель региона поручил лично контролировать ситуацию на местах.
Все мероприятия по охране общественного порядка проводятся совместно с правоохранительными органами, МЧС и администрациями муниципальных образований. Такой комплексный подход позволяет оперативно реагировать на любые возможные угрозы и обеспечивать спокойную обстановку для избирателей.
На всех участках будет организовано видеонаблюдение и видеорегистрация — это не только повышает прозрачность выборов, но и служит дополнительной мерой контроля за соблюдением порядка.
Подготовка к выборам в Башкортостане идёт в штатном режиме: участковые комиссии обеспечены всем необходимым, члены проходят инструктажи, а представители силовых структур и экстренных служб готовы обеспечить безопасное и комфортное голосование для жителей Башкортостана.
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