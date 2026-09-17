Более 10 тысяч полицейских обеспечат порядок на выборах в Башкирии

В Башкирии особое внимание уделяется обеспечению безопасности и правопорядка. Как подчеркнул ранее председатель ЦИК региона Азат Галимханов, при подготовке к выборам приоритетной задачей является именно безопасность граждан.

Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел привлекаются к обеспечению безопасности в дни голосования, заявил на одном из оперативных совещаний Глава РБ Радий Хабиров. Все силовые структуры республики задействованы в этой работе. Главам муниципалитетов руководитель региона поручил лично контролировать ситуацию на местах.

Комплексный подход

Все мероприятия по охране общественного порядка проводятся совместно с правоохранительными органами, МЧС и администрациями муниципальных образований. Такой комплексный подход позволяет оперативно реагировать на любые возможные угрозы и обеспечивать спокойную обстановку для избирателей.

Технические меры безопасности

Металлодетекторы. На избирательных участках будут работать стационарные и ручные металлодетекторы — это стандартная мера для предотвращения проноса запрещённых предметов.

На избирательных участках будут работать стационарные и ручные металлодетекторы — это стандартная мера для предотвращения проноса запрещённых предметов. Резервное электроснабжение. В помещениях комиссий установлены генераторы на случай аварийного отключения электроэнергии.

В помещениях комиссий установлены генераторы на случай аварийного отключения электроэнергии. Резервные помещения. Для каждого участка определены резервные места голосования на случай внештатных ситуаций.

Для каждого участка определены резервные места голосования на случай внештатных ситуаций. Проверка помещений. Администрации муниципалитетов вместе с МВД и МЧС проводят обследования зданий на предмет технической укреплённости и пожарной безопасности.

Прозрачность процесса

На всех участках будет организовано видеонаблюдение и видеорегистрация — это не только повышает прозрачность выборов, но и служит дополнительной мерой контроля за соблюдением порядка.

Подготовка к выборам в Башкортостане идёт в штатном режиме: участковые комиссии обеспечены всем необходимым, члены проходят инструктажи, а представители силовых структур и экстренных служб готовы обеспечить безопасное и комфортное голосование для жителей Башкортостана.

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