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13:21 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Более 10 тысяч полицейских обеспечат порядок на выборах в Башкирии

Подготовка идёт в штатном режиме.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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В Башкирии особое внимание уделяется обеспечению безопасности и правопорядка. Как подчеркнул ранее председатель ЦИК региона Азат Галимханов, при подготовке к выборам приоритетной задачей является именно безопасность граждан.

Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел привлекаются к обеспечению безопасности в дни голосования, заявил на одном из оперативных совещаний Глава РБ Радий Хабиров. Все силовые структуры республики задействованы в этой работе. Главам муниципалитетов руководитель региона поручил лично контролировать ситуацию на местах.

Комплексный подход

Все мероприятия по охране общественного порядка проводятся совместно с правоохранительными органами, МЧС и администрациями муниципальных образований. Такой комплексный подход позволяет оперативно реагировать на любые возможные угрозы и обеспечивать спокойную обстановку для избирателей.

Технические меры безопасности

  • Металлодетекторы. На избирательных участках будут работать стационарные и ручные металлодетекторы — это стандартная мера для предотвращения проноса запрещённых предметов.
  • Резервное электроснабжение. В помещениях комиссий установлены генераторы на случай аварийного отключения электроэнергии.
  • Резервные помещения. Для каждого участка определены резервные места голосования на случай внештатных ситуаций.
  • Проверка помещений. Администрации муниципалитетов вместе с МВД и МЧС проводят обследования зданий на предмет технической укреплённости и пожарной безопасности.

Прозрачность процесса

На всех участках будет организовано видеонаблюдение и видеорегистрация — это не только повышает прозрачность выборов, но и служит дополнительной мерой контроля за соблюдением порядка.

Подготовка к выборам в Башкортостане идёт в штатном режиме: участковые комиссии обеспечены всем необходимым, члены проходят инструктажи, а представители силовых структур и экстренных служб готовы обеспечить безопасное и комфортное голосование для жителей Башкортостана.

Читайте также «Выборы без паники: инструкция для избирателя в эпоху БПЛА и аферистов».

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