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14:34 (UTC+5), 31 Августа 2026

Как в Башкирии обеспечат безопасность на выборах

В процессе подготовки к выборам приоритетными выступают задачи обеспечения безопасности граждан, заявил председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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Мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка в период избирательных кампаний и в дни голосования проводятся в тесном взаимодействии избирательных комиссий с правоохранительными органами, органами местного самоуправления Республики Башкортостан, МЧС.

В день голосования на избирательных участках будут задействованы стационарные и ручные металлодетекторы. В каждой избирательной комиссии определены ответственные за организацию мероприятий в случае возникновения внештатных ситуаций. 

На случай аварийного отключения электроэнергии в помещениях избирательных комиссий будут установлены генераторы. Для бесперебойной работы избирательных участков в случае возникновения внештатных, чрезвычайных ситуаций определены резервные помещения. Администрации муниципальных образований совместно с собственниками помещений, представителями МВД и МЧС проводят обследования помещений для голосования на предмет технической укрепленности и безопасности.

На выборах депутатов Государственной Думы будут применяться средства видеонаблюдения и видеорегистрации. ЦИК России определила 1390 объектов в Республике Башкортостан для организации видеозаписи процесса голосования и подсчета голосов избирателей. Из них 69 помещений территориальных комиссий, 1321 – помещение участковых избирательных комиссий. На остальных участках будут применяться видеорегистраторы (видеофиксация) – 1887.

Таким образом, подготовка к проведению голосования 18, 19, 20 сентября идет в штатном режиме. Участковые комиссии приступят к работе 7 сентября, они обеспечены всем необходимым, члены комиссий проходят инструктажи, отметил Азат Галимханов.

Ранее мы сообщали, что Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в Башкирии.

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