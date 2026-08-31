Как в Башкирии обеспечат безопасность на выборах

Мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка в период избирательных кампаний и в дни голосования проводятся в тесном взаимодействии избирательных комиссий с правоохранительными органами, органами местного самоуправления Республики Башкортостан, МЧС.
В день голосования на избирательных участках будут задействованы стационарные и ручные металлодетекторы. В каждой избирательной комиссии определены ответственные за организацию мероприятий в случае возникновения внештатных ситуаций.
На случай аварийного отключения электроэнергии в помещениях избирательных комиссий будут установлены генераторы. Для бесперебойной работы избирательных участков в случае возникновения внештатных, чрезвычайных ситуаций определены резервные помещения. Администрации муниципальных образований совместно с собственниками помещений, представителями МВД и МЧС проводят обследования помещений для голосования на предмет технической укрепленности и безопасности.
На выборах депутатов Государственной Думы будут применяться средства видеонаблюдения и видеорегистрации. ЦИК России определила 1390 объектов в Республике Башкортостан для организации видеозаписи процесса голосования и подсчета голосов избирателей. Из них 69 помещений территориальных комиссий, 1321 – помещение участковых избирательных комиссий. На остальных участках будут применяться видеорегистраторы (видеофиксация) – 1887.
Таким образом, подготовка к проведению голосования 18, 19, 20 сентября идет в штатном режиме. Участковые комиссии приступят к работе 7 сентября, они обеспечены всем необходимым, члены комиссий проходят инструктажи, отметил Азат Галимханов.
Ранее мы сообщали, что Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в Башкирии.
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