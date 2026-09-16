Владимир Путин обратится к россиянам с важным заявлением

Президент России сделает заявление по поводу парламентских выборов, которые пройдут в стране с 18 по 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, телеобращение состоится сегодня в 20.00 по уфимскому времени.

Напомним, Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября. Одновременно в Башкирии пройдут допвыборы депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.

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