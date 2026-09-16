В Башкирии оценили идею повысить размер пенсии по старости

По мнению полномочного представителя Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константина Шагимуратова, инициатива ставит «правильный вопрос».
«Может ли пенсионное обеспечение считаться достаточным, если после оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств и продуктов у пожилого человека практически не остается свободных средств? Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь, а не сводиться к доведению дохода до прожиточного минимума. Особенно остро это ощущают одинокие пенсионеры, у которых нет возможности разделить обязательные расходы с другими членами семьи. Размер выплаты должен учитывать многолетний трудовой вклад человека и реальную стоимость жизни. Поэтому ориентир в 50 тысяч рублей следует рассматривать не как подарок от государства, а как попытку изменить сам подход к пенсионному обеспечению: от минимального уровня выживания к достойному доходу в старости», — прокомментировал Шагимуратов в беседе с ИА «Башинформ».
Как отметил Шагимуратов, это решение требует экономической прозрачности и стабильных источников финансирования, иначе оно рискует стать разовой мерой.
«В ту же логику укладывается предложение о ежегодной дополнительной выплате пенсионерам. В июле 2026 года в Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к страховой пенсии по старости в размере не ниже полутора величин прожиточного минимума пенсионера. В ценах 2026 года речь шла примерно о 24,4 тысячи рублей. Такая выплата в конце года могла бы частично компенсировать дополнительные расходы на лекарства, продукты и коммунальные услуги», – уверен он.
Напомним, многодетным семьям из Башкирии могут снизить ставку по ипотеке.
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