Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
Эксклюзив
16:01 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Башкирии оценили идею повысить размер пенсии по старости

Увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей предложил депутат Госдумы Сергей Миронов, внеся на рассмотрение соответствующий законопроект.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

По мнению полномочного представителя Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константина Шагимуратова, инициатива ставит «правильный вопрос».

«Может ли пенсионное обеспечение считаться достаточным, если после оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств и продуктов у пожилого человека практически не остается свободных средств? Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь, а не сводиться к доведению дохода до прожиточного минимума. Особенно остро это ощущают одинокие пенсионеры, у которых нет возможности разделить обязательные расходы с другими членами семьи. Размер выплаты должен учитывать многолетний трудовой вклад человека и реальную стоимость жизни. Поэтому ориентир в 50 тысяч рублей следует рассматривать не как подарок от государства, а как попытку изменить сам подход к пенсионному обеспечению: от минимального уровня выживания к достойному доходу в старости», — прокомментировал Шагимуратов в беседе с ИА «Башинформ».

Как отметил Шагимуратов, это решение требует экономической прозрачности и стабильных источников финансирования, иначе оно рискует стать разовой мерой.

«В ту же логику укладывается предложение о ежегодной дополнительной выплате пенсионерам. В июле 2026 года в Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к страховой пенсии по старости в размере не ниже полутора величин прожиточного минимума пенсионера. В ценах 2026 года речь шла примерно о 24,4 тысячи рублей. Такая выплата в конце года могла бы частично компенсировать дополнительные расходы на лекарства, продукты и коммунальные услуги», – уверен он.

Напомним, многодетным семьям из Башкирии могут снизить ставку по ипотеке.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru