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10:55 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Многодетным семьям из Башкирии могут снизить ставку по ипотеке

Владимир Путин назвал эту идею очень хорошей.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Ольга Горюнова

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома.

Как подчеркнула Львова-Белова, для таких семей важно иметь возможность жить в большом доме, предложила установить сниженный процент по семейной ипотеке для многодетных семей именно на ИЖС.

Путин назвал идею хорошей в том числе и для строительной отрасли: «У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей», — ответил президент.

По данным регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в Башкирии 75 тысяч многодетных семей. По этому критерию республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В связи с этим, считает полномочный представитель Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константин Шагимуратов, данное предложение, если оно будет закреплено законодательно, очень актуально для республики.

из личного архива предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: из личного архива | предоставлено ИА «Башинформ»

«Идея снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при строительстве или покупке индивидуального дома заслуживает поддержки. Для семьи с тремя и более детьми вопрос жилья почти всегда связан не просто с количеством квадратных метров, а с нормальными условиями жизни: отдельными комнатами для детей, возможностью разместить несколько поколений семьи, иметь участок и пространство для повседневной жизни. Поэтому предложение о более низкой ставке именно для многодетных семей выглядит логичным и социально оправданным, – убежден Константин Шагимуратов. – То, что президент поддержал эту инициативу, важно еще и потому, что речь идет о переходе от общего принципа льготной ипотеки к более точной настройке поддержки. Семьи находятся в разных жизненных ситуациях, и многодетным действительно требуется больший объем жилья, а значит, и большая финансовая нагрузка. Дифференцированная ставка могла бы сделать строительство собственного дома для таких семей заметно доступнее.

При этом одной ипотекой вопрос демографии и поддержки многодетных семей не решить. Даже льготный кредит остается кредитом, который нужно выплачивать много лет. Поэтому такую меру правильно рассматривать как часть более широкой семейной политики: вместе с поддержкой доходов, развитием инфраструктуры в местах индивидуальной застройки, доступностью школ, детских садов, медицины, дорог и коммунальных сетей.

Поддержка президента в данном случае задает правильное направление: государственные меры должны учитывать реальные потребности семьи, а не ограничиваться одинаковыми условиями для всех. Если решение будет доведено до конкретных параметров и действительно позволит многодетным семьям платить по ипотеке меньше, это будет полезная и давно ожидаемая мера».

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