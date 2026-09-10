Многодетным семьям из Башкирии могут снизить ставку по ипотеке

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома.
Как подчеркнула Львова-Белова, для таких семей важно иметь возможность жить в большом доме, предложила установить сниженный процент по семейной ипотеке для многодетных семей именно на ИЖС.
Путин назвал идею хорошей в том числе и для строительной отрасли: «У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей», — ответил президент.
По данным регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в Башкирии 75 тысяч многодетных семей. По этому критерию республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В связи с этим, считает полномочный представитель Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константин Шагимуратов, данное предложение, если оно будет закреплено законодательно, очень актуально для республики.
«Идея снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при строительстве или покупке индивидуального дома заслуживает поддержки. Для семьи с тремя и более детьми вопрос жилья почти всегда связан не просто с количеством квадратных метров, а с нормальными условиями жизни: отдельными комнатами для детей, возможностью разместить несколько поколений семьи, иметь участок и пространство для повседневной жизни. Поэтому предложение о более низкой ставке именно для многодетных семей выглядит логичным и социально оправданным, – убежден Константин Шагимуратов. – То, что президент поддержал эту инициативу, важно еще и потому, что речь идет о переходе от общего принципа льготной ипотеки к более точной настройке поддержки. Семьи находятся в разных жизненных ситуациях, и многодетным действительно требуется больший объем жилья, а значит, и большая финансовая нагрузка. Дифференцированная ставка могла бы сделать строительство собственного дома для таких семей заметно доступнее.
При этом одной ипотекой вопрос демографии и поддержки многодетных семей не решить. Даже льготный кредит остается кредитом, который нужно выплачивать много лет. Поэтому такую меру правильно рассматривать как часть более широкой семейной политики: вместе с поддержкой доходов, развитием инфраструктуры в местах индивидуальной застройки, доступностью школ, детских садов, медицины, дорог и коммунальных сетей.
Поддержка президента в данном случае задает правильное направление: государственные меры должны учитывать реальные потребности семьи, а не ограничиваться одинаковыми условиями для всех. Если решение будет доведено до конкретных параметров и действительно позволит многодетным семьям платить по ипотеке меньше, это будет полезная и давно ожидаемая мера».
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