Многодетным семьям из Башкирии могут снизить ставку по ипотеке

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома.

Как подчеркнула Львова-Белова, для таких семей важно иметь возможность жить в большом доме, предложила установить сниженный процент по семейной ипотеке для многодетных семей именно на ИЖС.

Путин назвал идею хорошей в том числе и для строительной отрасли: «У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей», — ответил президент.

По данным регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в Башкирии 75 тысяч многодетных семей. По этому критерию республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В связи с этим, считает полномочный представитель Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константин Шагимуратов, данное предложение, если оно будет закреплено законодательно, очень актуально для республики.