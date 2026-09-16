Президент обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму. Путин призвал жителей страны принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос.

«Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — сказал президент.

Глава государства отметил, что от выбора россиян зависят политические силы в парламенте и регионах. Путин добавил, что большинство голосов наберут самые достойные кандидаты и настоящие патриоты.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — заключил Путин.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно в Башкирии пройдут допвыборы депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.