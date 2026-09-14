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13:05 (UTC+5), 14 Сентября 2026

Глава Башкирии встретился с послом Йемена в РФ

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Галина Бахшиева

Посол Йемена в России посетил Башкортостан с рабочим визитом. Радий Хабиров и Ахмед Салем Аль-Вахейши обсудили вопросы укрепления сотрудничества и развития новых направлений взаимодействия.

Как отметил Радий Хабиров, через два года исполнится 100 лет со дня установления официальных российско-йеменских отношений. Йемен стал одним из первых арабских государств, установивших дипотношения с Советским Союзом.

«Первым полномочным представителем Советской России в арабских странах и Королевстве Хиджаза был уроженец Башкортостана Карим Хакимов. Поэтому наш регион имеет непосредственное отношение к предстоящей годовщине, — заявил Радий Хабиров. — Сегодня между нашими государствами поддерживается конструктивный диалог, в особенности в области науки, образования, культуры. Постепенно восстанавливается и торгово-экономическое сотрудничество».

В ходе состоявшейся встречи Глава Башкортостана отметил серьёзные компетенции региона в нефтегазовой сфере, машиностроении, сельском хозяйстве и высоко оценил потенциал взаимодействия в этих отраслях.

Ещё одно перспективное направление — сотрудничество в научно-образовательной сфере. Так, в прошлом учебном году в вузах Башкортостана обучались 40 студентов из Йемена.

Радий Хабиров рассказал также о формировании современной инфраструктуры высшего образования, в частности, строительстве в Уфе Межвузовского студенческого кампуса, где будут проживать и иностранные студенты. Он пригласил делегацию Йемена принять участие в церемонии открытия масштабного объекта.

Чрезвычайный и полномочный посол Йемена в России отметил большой вклад Карима Хакимова в развитие российско-арабских отношений. Ахмед Салем Аль-Вахейши выразил заинтересованность в совместной работе с российской стороной по укреплению ТЭК Йемена. Хорошие перспективы имеют и другие направления сотрудничества.

«Уверен, что эта встреча в Год единства народов России будет способствовать нашим гармоничным отношениям, придаст импульс взаимодействию с Башкортостаном в различных областях», — подчеркнул Ахмед Салем Аль-Вахейши.

Он выступил с инициативами подготовить положения будущего соглашения о развитии сотрудничества с регионом, а также придать двум городам Башкортостана и Йемена статус побратимов.

Радий Хабиров поддержал предложения и поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ проработать эти темы.

«Мы признательны вам, господин посол, за визит в республику. Благодаря ему наши многосторонние отношения будут развиваться активнее», — подытожил Радий Хабиров.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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