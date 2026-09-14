Глава Башкирии встретился с послом Йемена в РФ

Посол Йемена в России посетил Башкортостан с рабочим визитом. Радий Хабиров и Ахмед Салем Аль-Вахейши обсудили вопросы укрепления сотрудничества и развития новых направлений взаимодействия.
Как отметил Радий Хабиров, через два года исполнится 100 лет со дня установления официальных российско-йеменских отношений. Йемен стал одним из первых арабских государств, установивших дипотношения с Советским Союзом.
«Первым полномочным представителем Советской России в арабских странах и Королевстве Хиджаза был уроженец Башкортостана Карим Хакимов. Поэтому наш регион имеет непосредственное отношение к предстоящей годовщине, — заявил Радий Хабиров. — Сегодня между нашими государствами поддерживается конструктивный диалог, в особенности в области науки, образования, культуры. Постепенно восстанавливается и торгово-экономическое сотрудничество».
В ходе состоявшейся встречи Глава Башкортостана отметил серьёзные компетенции региона в нефтегазовой сфере, машиностроении, сельском хозяйстве и высоко оценил потенциал взаимодействия в этих отраслях.
Ещё одно перспективное направление — сотрудничество в научно-образовательной сфере. Так, в прошлом учебном году в вузах Башкортостана обучались 40 студентов из Йемена.
Радий Хабиров рассказал также о формировании современной инфраструктуры высшего образования, в частности, строительстве в Уфе Межвузовского студенческого кампуса, где будут проживать и иностранные студенты. Он пригласил делегацию Йемена принять участие в церемонии открытия масштабного объекта.
Чрезвычайный и полномочный посол Йемена в России отметил большой вклад Карима Хакимова в развитие российско-арабских отношений. Ахмед Салем Аль-Вахейши выразил заинтересованность в совместной работе с российской стороной по укреплению ТЭК Йемена. Хорошие перспективы имеют и другие направления сотрудничества.
«Уверен, что эта встреча в Год единства народов России будет способствовать нашим гармоничным отношениям, придаст импульс взаимодействию с Башкортостаном в различных областях», — подчеркнул Ахмед Салем Аль-Вахейши.
Он выступил с инициативами подготовить положения будущего соглашения о развитии сотрудничества с регионом, а также придать двум городам Башкортостана и Йемена статус побратимов.
Радий Хабиров поддержал предложения и поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ проработать эти темы.
«Мы признательны вам, господин посол, за визит в республику. Благодаря ему наши многосторонние отношения будут развиваться активнее», — подытожил Радий Хабиров.
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