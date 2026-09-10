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16:46 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Башкирия отметит 470‑летие вхождения в состав России

Руководитель региона Радий Хабиров подписал указ о праздновании 470-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Учитывая важное историческое значение добровольного вхождения Башкортостана в состав России и его судьбоносную роль для многонационального народа Республики Башкортостан, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные 470-летию добровольного вхождения Башкортостана в состав России», — говорится в указе.

Радий Хабиров поручил образовать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, а также утвердить его состав.

Организационному комитету до 1 ноября 2026 года необходимо разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий.

Правительству республики поручено определить объемы и источники финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего указа. Контроль за исполнением возложен на администрацию Главы Башкортостана.

Указ вступает в силу со дня его подписания, с 10 сентября 2026 года. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что в октябре 2026 года жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя в честь празднования Дня республики. 

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