Башкирия отметит 470‑летие вхождения в состав России

«Учитывая важное историческое значение добровольного вхождения Башкортостана в состав России и его судьбоносную роль для многонационального народа Республики Башкортостан, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные 470-летию добровольного вхождения Башкортостана в состав России», — говорится в указе.

Радий Хабиров поручил образовать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, а также утвердить его состав.

Организационному комитету до 1 ноября 2026 года необходимо разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий.

Правительству республики поручено определить объемы и источники финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего указа. Контроль за исполнением возложен на администрацию Главы Башкортостана.

Указ вступает в силу со дня его подписания, с 10 сентября 2026 года.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в октябре 2026 года жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя в честь празднования Дня республики.