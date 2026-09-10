В октябре жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

День Республики Башкортостан традиционно отмечается 11 октября. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье.
Согласно республиканскому закону «О праздничных и памятных днях», при совпадении праздничного и выходного дней нерабочий день переносится на следующий за ним рабочий день — в данном случае на понедельник, 12 октября.
Таким образом, для жителей региона с пятидневной рабочей неделей праздники продлятся три дня подряд — с 10 по 12 октября (с субботы по понедельник). Первым рабочим днем после праздников станет вторник, 13 октября.
Ранее стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2027 году.
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